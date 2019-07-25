Gençlik Buluşması

Sorgun Belediyesi bünyesinde ‘Gençler Başkanı ile Buluşuyor’ teması ile düzenlenecek buluşmaya her yaştan, her düşünceden gençlerin katılımının beklendiği kaydedildi. Sorgun’un ve gençlerin sorunlarının tespit edilerek, çözümlerin sunulacağı buluşma, ilçenin sosyal-kültürel durumu, kentsel sorunları, ekonomik sorunları, yerel yönetim hizmetleri ve gençliğin ilçenin geleceğindeki konumu üzerine olacağı bildirildi. Sorgun Belediye Meclisi Salonu’nda 29 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek buluşmaya katılacak farklı sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik kimliğe sahip gençlerin, düşüncelerini özgürce dile getirebileceklerinin altı çizildi. Sorgun’un sorunlarını tartışarak, çözüm geliştirme becerilerine de olanak sağlayacağı, gençler arası iş birliğini artırarak, aktif ve dinamik olarak bir araya gelmelerini sağlayacak adımlarında atılacağı ifade edildi.