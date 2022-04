Gençlik buluşması

Yozgat Gençlik Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programında gençler neyzen Halil İbrahim Güneşer’in ney dinletisi eşliğinde iftarlarını açtılar. Kuranı Kerim tilaveti ve ney dinletisi ile başlayan programda Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Müdürlükleri bünyesinde bulunan Yozgat Gençlik Merkezi’nde gençler ile böyle bir iftar programında bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Geleceğimizin teminatı gençlerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Parlak, ‘’Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirmeleri noktasında birçok etkinlikler yapıyoruz. Gençlerimiz her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, rahmet ayının ayrılış hüznü üzerlerine çökerken devletin misafirperverliğini gençlere doyasıya hissettiklerini belirtti. Gönüllü gençlerin hizmette yarışmaları, davete icabet eden gençlerin yanlarından olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sapmaz, Katılımlarından dolayı İl Müdürümüze, Hizmet Müdürlerimize, Yurt Müdürlerimize ve Şube Müdürlerimiz, personelimiz ile Gençlik Merkezi üyelerimiz, gönüllülerimiz, eğitmenlerimize teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, Spor Hizmetleri Müdürü Özgür Akgül, Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, KYK Yurt Müdürleri, gönüllü öğrenciler, eğitimciler ve personel katıldı.