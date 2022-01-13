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Gençliğe Değer

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelinde sürdürülen ‘Gençliğe Değer’ projesi kapsamında Gençlik Koordinatörleri ve Manevi Rehberlerle bir araya gelerek, toplantı yaptı.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:41
Gençliğe Değer

İl Müftüsü Gülden’in başkanlığında yapılan toplantıya Müftü yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu, İl Gençlik Koordinatörleri Vaiz Abdurrahman Parlak, Vaiz Gülnihal Bora ve manevi rehberlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, 12-14 yaş grubu kız ve erkek öğrencilere yönelik olarak sürdürülen Gençliğe Değer projeleri kapsamında, öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla Gençliğe Değer Ara Dönem Kampının gerçekleştirileceği yerler ve düzenlenecek etkinlikler hakkında konuştular. ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik yapılacak faaliyetler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını söyleyin Gülden, kamp hazırlıklarına başladıklarını ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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