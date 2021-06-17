Gençleştirme çalışması

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü Halil İbrahim Üstüner, Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Mühendisi Kamil Şarkışla ile birlikte Çayıralan ilçesine geldi. Çayıralan Orman İşletme Müdürü Mustafa Şen, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarının katılımıyla 2020-2021 yılları arasında Çayıralan Orman İşletme Müdürlüğümüz Yahya Saray Şefliği sınırları içerinde bulunan sarıçamda yapılan doğal gençleştirme çalışmaları incelendi. Bölge Müdürlüğü ve Çayıralan İşletme Müdürlüğünden oluşan ekip tarafından, bölgede gelişen fidanların ilkbahar sayımları yapıldı.