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Gençlerle sohbet

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlerle sohbet programı düzenlendi.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:34
Gençlerle sohbet

Osman Durmaz Fen Lisesi Yurdunda gerçekleştirilen programa İlçe Vaizi Ali Akbulut, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  Program kapsamından gençlerle muhabbet eden Vaiz Ali Akbulut, gençlere tavsiyelerde bulundu. 
Gençlerin, Rabbi hakkında saptırıcı tesirlerin etkisiyle yanılgıya kapılmaması gerektiğini vurgulayan Akbulut, inkar ve isyan tuzağına düşmemesi, gönüllü bir inanma ve taştik beyanı konusunda bilgi verdi. 
 

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