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Gençlerle sohbet etti

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor.

13 Ocak 2022 Perşembe 00:37
Gençlerle sohbet etti

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından başlatılan ve birincisi KYK Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Yozgat Bozok Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle düzenlenen sohbet programın ikincisi ise Ahmet Efendi Yurdunda kalan öğrencilerle gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sohbet programına Ahmet Efendi Yurt Eğitim Sorumlusu Hurşit Tosya, Manevi Rehber Ülfet Binici ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda konuşan Gülden, okumanın ve maneviyatı güçlü bir genç olmanın önemine dikkat çekti. Gülden, Maneviyat ve Güzel Ahlak konuları üzerinde durarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Kur’an-ı Kerim’den örnekler veren Gülden, Allah’ın ilk emrinin ‘oku’ olduğunu hatırlattı. Gülden, ilmin ve kalemin gücüne vurgu yaparak, ‘’Ancak okumayı Rabbimizin ismi ve adıyla yapmalıyız, çünkü tüm ilimlerin sahibi Rabbimizdir’’ diye konuştu. Sohbet programı gençlerle çekinilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. •Sümeyye İlhan•

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