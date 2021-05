Gençlerle buluştu

İGEDÜD Genel Başkanı Ömer Faruk Argun’un daveti üzerine katıldığı Böyükata, ‘Hayalin varsa yorulmaya değer’ başlığı etrafında sohbet etti. Böyükata, öğrencilik hayatının insanlara kattıklarından, hareketli, duyarlı ve pek çok şeyi dert edinen yönlerinden söz açarak, milli ve manevi değerler gibi evrensel değerlerin de önemine inandığını belirtti. ‘Hayalin varsa yorulmaya değer’ darken, yaşamayı anlamlı kılmanın da kastedildiğini ifade eden Böyükata, ‘’Bilinenlerin sınırına ulaşmak lazım. Sınırlardan sonrası hayallerle olur, merakla olur, tutkuyla olur. Bu büyük bir m motivasyondur. İnsanı, insanın içindeki enerji yürütür, hareket ettirir. Bu şekilde ne kadar yorulursanız huzur bulursunuz, değdi dersiniz” dedi. Planlı ve kararlı olmak lazım diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, iş birliği yapmak, sorumluluk sahibi olmak gerektiğini ifade etti, farklı insanlarla, aynı dünya görüşünden olmayan kişilerle iş yapabilmekten bahsetti. Yapılacak işin niteliğine uygun ekipler oluşturmak gerektiğini her işi aynı kişilerle yapmanın doğru olmadığına dair düşüncelerini paylaştı. Böyükata, eğitim için her ortamdan faydalanmaktan da bahsederek, müzelerin, tarihi mekanların, fabrikaların, milli parkların, mağaraların, değirmenlerin ve diğer okul dışı ortamların da eğitim ortamı olduğunu anlattı. Beceriler geliştirilmeli diyerek, her ne iş olursa olsun o işi sevmek ve severek yapmak gerektiğini özellikle vurguladı. Büyük ve öncü işler ortaya koymuş bilim insanlarının biyografilerini okumanın faydalarına da değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, insanlığa ve topluma hizmet etmiş kişileri tanımak gerektiğini belirtti. Eğitimin bireyin kişisel çabasına bağlılığından ve bu çabanın öneminden bahsederek, öğrenmeyi öğrenmek gerektiğini, günümüzde bu bakımdan araçların çokluğuna ve çeşitliliğine dair bilgiler verdi.