Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1421
ALTIN
475.617
DOLAR
8.2636
STERLİN
11.4786
EURO
9.9613

Gençlerle buluştu

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, İdealist Genç Düşünürler Derneği (İGEDÜD) tarafından Instagram üzerinden Ankara merkezli yürütülen canlı yayına konuk oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 00:45
Gençlerle buluştu

İGEDÜD Genel Başkanı Ömer Faruk Argun’un daveti üzerine katıldığı Böyükata, ‘Hayalin varsa yorulmaya değer’ başlığı etrafında sohbet etti. Böyükata, öğrencilik hayatının insanlara kattıklarından, hareketli, duyarlı ve pek çok şeyi dert edinen yönlerinden söz açarak, milli ve manevi değerler gibi evrensel değerlerin de önemine inandığını belirtti. ‘Hayalin varsa yorulmaya değer’ darken, yaşamayı anlamlı kılmanın da kastedildiğini ifade eden Böyükata, ‘’Bilinenlerin sınırına ulaşmak lazım. Sınırlardan sonrası hayallerle olur, merakla olur, tutkuyla olur. Bu büyük bir m motivasyondur. İnsanı, insanın içindeki enerji yürütür, hareket ettirir. Bu şekilde ne kadar yorulursanız huzur bulursunuz, değdi dersiniz” dedi.  Planlı ve kararlı olmak lazım diyen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, iş birliği yapmak, sorumluluk sahibi olmak gerektiğini ifade etti, farklı insanlarla, aynı dünya görüşünden olmayan kişilerle iş yapabilmekten bahsetti. Yapılacak işin niteliğine uygun ekipler oluşturmak gerektiğini her işi aynı kişilerle yapmanın doğru olmadığına dair düşüncelerini paylaştı. Böyükata, eğitim için her ortamdan faydalanmaktan da bahsederek, müzelerin, tarihi mekanların, fabrikaların, milli parkların, mağaraların, değirmenlerin ve diğer okul dışı ortamların da eğitim ortamı olduğunu anlattı. Beceriler geliştirilmeli diyerek, her ne iş olursa olsun o işi sevmek ve severek yapmak gerektiğini özellikle vurguladı. Büyük ve öncü işler ortaya koymuş bilim insanlarının biyografilerini okumanın faydalarına da değinen Prof. Dr. Mustafa Böyükata, insanlığa ve topluma hizmet etmiş kişileri tanımak gerektiğini belirtti. Eğitimin bireyin kişisel çabasına bağlılığından ve bu çabanın öneminden bahsederek, öğrenmeyi öğrenmek gerektiğini, günümüzde bu bakımdan araçların çokluğuna ve çeşitliliğine dair bilgiler verdi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerle Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitimcilere teşekkür
Eğitimcilere teşekkür
Gençlere Kur’an-ı Kerim
Gençlere Kur’an-ı Kerim
Belgelerini Aldılar
Belgelerini Aldılar
Kuraklık masaya yatırıldı
Kuraklık masaya yatırıldı
HASTALIK UYARISI
HASTALIK UYARISI
Vefa ekibi görevde
Vefa ekibi görevde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim