GENÇLERiN UFKU AÇILIYOR

Eğitim kursunda Türkiye, Fransa, Estonya, İspanya, Romanya, Portekiz ülkelerinden toplamda 25 katılımcı yer aldı. Eğitim kursu ile gençlerin temel yeterliliklerinin geliştirilmesi yoluyla Gönüllülük Faaliyetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlandı. Eğitimde Gönüllülük nedir? Gönüllü kime denir? Gönüllülerin STK içindeki rolü nedir? Bireyler neden gönüllü olurlar? Gönüllülük ile kazanılan beceriler ve Avrupa Gençlik Hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Proje katılımcılarından Berkay Kayhan, ‘’Bu benim yurt dışında aldığım üçüncü eğitimim. Daha önce Portekiz ve Polonya’da eğitim aldım. Bu eğitim kursları ile İngilizcemi geliştirme fırsatı buldum. Farklı kültürleri tanımamı sağladı. Yine bu eğitimler sayesinde kendime özgüvenim arttı. Özellikle toplum önünde konuşma ve sunum yapma becerilerim gelişti. Uluslar arası geçerliliği olan Youthpass sertifikasına sahip olarak özgeçmişime güç kattım. Sonra olarak 1 Ağustosta Polonya’ya 2 ay süreyle gönüllülük hizmeti yapmaya gideceğim. Son olarak bu imkânları biz gençlere ücretsiz sunan Sorgun Gençlik Derneğine teşekkür ederim” dedi.

Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, hazırladıkları projelerle Avrupalı gençler arasında aktif vatandaşlık, dayanışma ve hoşgörü kültürünün gelişmesine, Avrupa'nın geleceğinin şekillenmesinde aktif rol almalarına destek verdiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Avrupa ülkeleri arasında hareketliliği, yaygın eğitimi, kültürlerarası diyalogu destekleyerek gençleri güçlendiriyoruz. Erasmus+ gençlik projelerimiz ulus-ötesi kültürlerin tanınması barış ve hoşgörü kültürünün toplumda yerleşmesine katkı sunmaktadır. Derneğimizin gençlere sunduğu hizmetler, yabancı dil eğitimleri sayesinde başka kültürlerden kişilerle iletişim kurma beceriler kazandırmaktadır. Şu ana kadar yurt dışında ortak olduğumuz ve kabul edilen projelerimiz neticesinde, 133 gönüllümüz yurt dışında proje faaliyetlerinde yer almıştır. Aynı şekilde farklı AB ülkelerinden de 202 genç Yozgat'a gelmiştir. Kuşkusuz bu sadece bir başlangıç ve gençlik alanındaki çalışmalarımızı derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Bu süreçte Yozgatlı gençlerden, gençlik örgütlerinden ve kamu kurumlarından da bu çabamızda bize destek olmalarını bekliyoruz’’ diye konuştu.