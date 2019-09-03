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Gençlerin rehberi oldu

SORGUN Gençlik Derneği, geçtiğimiz ay 5 Eğitim, 2 Kurs, Yozgat kültür gezisi, Kitap Okuma ve Köy Okulu Boyama etkinliği düzenleyerek, toplamda 406 gence farklı konularda rehberlik etti.

Gençlerin rehberi oldu

SORGUN Gençlik Derneği, geçtiğimiz ay 5 Eğitim, 2 Kurs, Yozgat kültür gezisi, Kitap Okuma ve Köy Okulu Boyama etkinliği düzenleyerek, toplamda 406 gence farklı konularda rehberlik etti.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Gençlerin rehberi oldu

Dernek Başkanı Halil Uğuz, Ağustos ayında İngilizce ve Grafik Tasarım Kurslarıyla birlikte, Takım Çalışması ve Liderlik Eğitimi verildiğini hatırlattı. Uğuz, bunların yanında Sosyal Girişimcilik, Bağımlılıkla Mücadele, Proje Döngüsü Yönetimi, Dijital İletişim ve Sosyal Medya, Makedonya Eğitim Kursu verilip, Köy Okulu Boyama Etkinliği, Kitap Sizden Çay Bizden ve Yozgat Kültür Gezisi düzenlendiğini anlattı. Uğuz, ‘Artık üniversite okumak tek başına yeterli olmuyor. 81 ilimizde üniversite var ve herkes üniversite okuyor. Üniversite okumak gençleri ayrıcalıklı kılmıyor. 21. Yüzyılda gençler farklı becerilere sahip olması gerekiyor. Artık işverenler gençlerde farklı özellikler arıyor. Şirketler nitelikli genç arıyor’ dedi.  
Başkan Uğuz, verilen eğitimler, açılan kurslar, düzenlenen etkinlikler ile hazırlanan projelerle gençlerin kişisel gelişimlerini geliştirmelerine, özgeçmişlerini güçlendirmesine katkı sağlandığını anlattı. Uğuz, ‘İşverenlerin gençlerde yazılı, sözlü iletişim becerileri gelişmiş, problem çözme kabiliyeti, analitik düşünme yetisine sahip, yeni teknolojiler öğrenmeye, sürekli gelişime önem veren, sorumluluk bilinci gelişmiş, motivasyonu yüksek, liderlik, takım çalışmasına yatkın, planlama, organizasyon becerileri gelişmiş nitelikler arıyor.  SORGED olarak bu becerileri gençlere çeşitli eğitimler ve kurslar vererek kazandırıyoruz. Bu sayede gençlerin istihdamına katkı sağlıyoruz. Eylül ayında da aynı yoğunlukla eğitimlerimiz, kurslarımız ve etkinliklerimiz devam edecektir’ diye konuştu.

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