Gençlerin keşfi sürüyor

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlerin ufkunu açıp, sosyal, kültürel etkinlikler düzenleyen Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan proje kapsamında ilin farklı yönlerini ortaya çıkartmak amacıyla yürütülen gezi programları devam ediyor.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında ilçelerden sonra Yozgat il merkezinde de bir dizi geziler gerçekleştirildi. SORGED Başkanı Halil Uğuz, ‘Keşf-i Yozgat’ projesinin, Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje kapsamında yürütüldüğünü bildirdi. Yozgat'ın keşfedilmeyi bekleyen güzelliklerini gençlere tanıtmaya devam ettiklerini bildiren Uğuz, Yozgat’ın alternatif bir turizm merkezi olabileceğine dikkat çekti. Her ilçenin kendisine özgün güzelliklerinin bulunduğunu, bunların ön plana çıkartılması gerektiğine işaret eden Uğuz, ‘’Alternatif turizm için elimizde güzel doneler mevcut. Çamlığımız, tarihi camilerimiz, Roma Hamamı, Kerkenes, Hititlerin heykel atölyesi, Kanyon, Karanlık dere vadisi gibi daha birçok alanımız mevcut. Termal sularımız var. Bunların hepsi kırsal turizm için sağlık turizmi için önemli öğelerdir’’ diye konuştu.