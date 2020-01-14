Gençlerin işsizlik sorunu

Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen proje kapsamındaki üç gün süren çalıştay etkinliği ilgi gördü. Çalıştayda, Yozgat'ın en önemli sorunları arasında yer alan genç işsizliği, gençlerle birlikte masaya yatırıldı. Çalıştay etkinliğinde, ‘Gençlik çalışmaları, genç işsizliği, Yozgat’ta işsizlik sorunu, Yozgat’ta işsizlik sorununa çözüm sağlayacak aktörler, istihdam Girişimciliği, İş Kulübü’ gibi konuları ele alındı. Çalıştay etkinliğine ORAN Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve Uzman Memiş Sezen, İş ve Meslek Danışmanı Kadir Karaduman, Eğitmen Onur Çiftçi de katılarak, gençlere farklı konularda bilgiler aktarıp, ortak çalışmalar yaptı.