Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86796
ALTIN
248.709
DOLAR
6.0406
STERLİN
7.7004
EURO
6.7414

GENÇLERiN BAYRAMI

YOZGAT Valiliği, yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

GENÇLERiN BAYRAMI

YOZGAT Valiliği, yarın kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile ilgili hazırlıklarını tamamladı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
18 Okunma
GENÇLERiN BAYRAMI

Yarın kutlanacak olan Gençlik Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Alanı’nda başlayıp, Rıza Kayaalap Spor Salonu’nda devam edecek. Bayram nedeniyle, evlerin balkonlarına, iş yerlerine Türk bayrakları asılacak, tüm resmi ve özel kurumlar bayraklarla donatılacak. Düzenlenecek etkinlikte 19 Mayıs’ın anlam ve önemini ifade eden şiirler paylaşılacak. Yozgat’ta ilk tören yarın saat 09.00’da başlayacak olan etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunacak. Etkinliklere daha sonra saat 10.00’dan itibaren Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam edilecek. Burada günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından şiirler okunacak, halkoyunları ekipleriyle birlikte gençler çeşitli sportif gösterilerde bulunacak. 
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Atatürk, Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de ‘gençlik’ kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: ‘Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.’ Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir.
BAYRAM COŞKUSU:
Yozgat’ta bayramlar coşku ile kutlanırdı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrenciler, o güne özgü kıyafetlere bayram alanlarına koşar, ailelerinin heyecanlı bakışları arasında gösteriler sunup, yürüyüşler yapardı. Şimdilerde, o heyecandan söz etmek biraz zor. Öğrenciler, sınav, yaşam ve gelecek kaygılarıyla mücadele ederken, zorunluluklara bağlı olarak düzenlenen ‘Resmi’ törenlere katılmakla yetiniyorlar. Osman Karaca’nın arşivinden sayfamıza yansıyan bir zamanlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri.

 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Girişimcilik Paneli
Girişimcilik Paneli
Arazi kiraladı, barınak kurdu
Arazi kiraladı, barınak kurdu
Polis adaylarına iftar
Polis adaylarına iftar
Parkta kitap okudular
Parkta kitap okudular
Uçurtma şenliği
Uçurtma şenliği
Taşlık göleti tamam
Taşlık göleti tamam
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim