GENÇLERiN BAYRAMI

Yarın kutlanacak olan Gençlik Bayramı etkinlikleri Cumhuriyet Alanı’nda başlayıp, Rıza Kayaalap Spor Salonu’nda devam edecek. Bayram nedeniyle, evlerin balkonlarına, iş yerlerine Türk bayrakları asılacak, tüm resmi ve özel kurumlar bayraklarla donatılacak. Düzenlenecek etkinlikte 19 Mayıs’ın anlam ve önemini ifade eden şiirler paylaşılacak. Yozgat’ta ilk tören yarın saat 09.00’da başlayacak olan etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunacak. Etkinliklere daha sonra saat 10.00’dan itibaren Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam edilecek. Burada günün anlam ve önemini içeren konuşmaların ardından şiirler okunacak, halkoyunları ekipleriyle birlikte gençler çeşitli sportif gösterilerde bulunacak.

19 MAYIS’IN ÖNEMİ

19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Atatürk, Millî Mücadele sıralarında Türk milletini ileri götürecek olanların ve köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de ‘gençlik’ kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken, yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği yani, fikirde yeniliği ifade etmiştir. O’nun şu sözü çok anlamlıdır: ‘Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir.’ Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği ve ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu bir kez daha hatırlamamız gerekir.

BAYRAM COŞKUSU:

Yozgat’ta bayramlar coşku ile kutlanırdı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında öğrenciler, o güne özgü kıyafetlere bayram alanlarına koşar, ailelerinin heyecanlı bakışları arasında gösteriler sunup, yürüyüşler yapardı. Şimdilerde, o heyecandan söz etmek biraz zor. Öğrenciler, sınav, yaşam ve gelecek kaygılarıyla mücadele ederken, zorunluluklara bağlı olarak düzenlenen ‘Resmi’ törenlere katılmakla yetiniyorlar. Osman Karaca’nın arşivinden sayfamıza yansıyan bir zamanlar 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri.



