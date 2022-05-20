GENÇLERiN BAYRAMI

Düzenlenen etkinlikte Atatürk büstüne çelenk sunulurken çeşitli programlar yapıldı. Programlarda gençler tarafından halk oyunları gösterisi, şiir okunması ve çeşitli gösteriler sergilendi.

AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 103’üncü yıldönümü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün Kapalı Spor Salonunda düzenledi. Düzenlenen programa Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Erhan Özkaya, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yunus Emre Yıldırım’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapması, şiirlerin ve türkülerin okunması, Kickboks ve güreş gösterilerinin sergilemesi ile devam etti.

Program dereceye giren sporculara, Kaymakam Topuz ve protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ile son buldu.

SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103’ünçü yılı kutlama programları düzenlendi. Programa Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Boğazlıyan Ağır Ceza Reisi Cihat Ateş, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Sarıkaya Cumhuriyet Savcısı Abdullah Oral, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Kaymakam Samet Serin’in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşması ile devam etti. Serin yapmış olduğu konuşmada; “19 Mayıs, yıllar geçse de tükenmeyecek sevdanın adı, kurtuluşun yemini, milli misakın sınırı, Cumhuriyet tutkusu, egemenlik türküsü, millet olma bilinci, var olma savaşıdır. 103 yıl sonra hala yanmakta olan bir ateştir 19 Mayıs. Gençliğin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır bugün. Yaktığınız bağımsızlık meşalesini söndürmeden muhafaza edeceğimize, al sancağı daha yükseklere taşıyacağımıza, vatanı ne pahasına olursa olsun koruyup yükselteceğimize, devrim ve ilkelerinin yılmaz bekçileri olacağımıza, vatan ve Cumhuriyet uğruna canlarımızı seve seve feda edeceğimize, medeniyet, bilim ve adalet yolunda durmadan yürüyeceğimize, her birimiz birer Mustafa Kemal Atatürk olacağımıza namus ve şerefimiz üzerine yemin ederiz. Bu yüce dilek ve ruh haliyle, Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor bayramınızı bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Program, şiirlerin okunması, halk oyunları, koro gösterisi, kaşık oyunu ve tekvando gösterileri ile devam etti. Daha sonra program 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen Voleybol Turnuvası ve Futbol Turnuvasında başarılı olan öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.

BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinde, düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin konulması başlayıp Kapalı Spor Salonunda devam etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden programda,Kaymakam Recep Aydın, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 103. yıldönümüdür. O gün Samsun’un vatanperver insanlarını selamlayan Atatürk’ün taşıdığı duygularla, sizleri selamlıyorum” dedi. Ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu gösteriler sergilenirken seyirciler tarafından büyük beğeni topladı. Program sonunda 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor aktivitelerinde başarılı olan öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

ÇAYIRALAN

Çayıralan ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Hükümet Konağı önünde İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özbaldöktü’nün Atatürk büstüne çelenk koyması ile başlayan program İlçe Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Programa Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ömer Codar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Şehit İsmail Genç Anadolu Lisesi, Şehit Ali Mehmet Vurel Anadolu Lisesi, Ertuğrul Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin çeşitli gösterileri ve şiirleri ile devam eden etkinlik derece alan öğrencilere kupa ve madalyalarının verilmesi ile son buldu.

SARAYKENT

Saraykent ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gençler tarafından coşkuyla kutlandı. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan kutlama töreni, şehitler ve vefat eden gaziler için Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Program sonunda yapılan turnuvalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yunus Polat ve Belediye Başkanı İrfan Akın tarafından ödülleri takdim edildi.

ÇANDIR

Çandır ilçesinde, Spor Salonunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlendi. Etkinliklere Kaymakam Tugay Cingirt, Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AYDINCIK

Aydıncık ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından etkinlikler düzenlendi. Süleyman Kuş Stadında gerçekleştirilen etkinliklere Kaymakam Muhammet Kılıçaslan, Belediye Başkanı Ferat Aktan, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SORGUN

Sorgun ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Sorgun Spor Salonu'nda devam etti. Törende konuşan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Levent Tuncer, 19 Mayıs'ın Türk milletinin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıcı olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından tekvando, jimnastik, tekerlekli sandalye basketbol ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Müzik şöleninin ardından tören, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcuların ödüllendirilmesiyle sona erdi. Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Cumhuriyet Başsavcısı Enes Serdar Aydoğan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rabia Şahin