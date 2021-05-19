GENÇLERiN BAYRAMI

YURT genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Covid19 tedbirleri gölgesinde gerçekleştirilecek. Bayram nedeniyle bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Alanı’nda tören yapılacak. Törende Atatürk Anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okunacak. Saat 19.19’da ise Belediye tarafından yapılacak anons eşliğinde tüm Yozgat’ta İstiklal Marşı okunacak. Saat 12.00’de başlayacak Motosiklet ve Bisiklet Turu etkinliğine 20 Motosiklet, 50 bisikletçi katılacak. Sinema ses sistemi öncülüğünde Spor Vadisi Gençlik Merkezi, Lise Caddesi, Çapanoğlu Büyük Camii, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı göbek dönüşü, Esentepe, Şehir Hastanesi, Kent Parkta yarış son bulacak. 21 Mayıs tarihinde Online Satranç Turnuvası ile fotoğraf yarışması düzenlenecek.

VALİDEN MESAJ

Yozgat Valisi Ziya Polat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı ve aziz milletimizin varoluş mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin bağımsızlık iradesinin Samsun'dan başlayarak, tüm Türkiye'ye yayıldığı bir gündür ve Kurtuluş Zaferine atılan en önemli adımlardan birisidir’’ dedi. Polat, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin emsalsiz özverisi, Yüce Meclisimizin cesur kararlarıyla yürütülen İstiklal Savaşı, millet egemenliğine dayanan, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını hatırlattı. Polat, ‘’Gençliğimizin her bakımından da iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kafa ve beden sağlığı ile kötü alışkanlıklardan uzak durulması açısından büyük önem arz etmektedir. Kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, demokrasiye inanan, çalışkan, üretken ve sporu seven genç nesiller yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir’’ diye konuştu. Vali Polat mesajını, ‘’Sevgili Gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu mukaddes vatanın geleceği, istiklal şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli hazinelerimizsiniz. Türkiye’nin müreffeh yarınları için umudumuz ve en büyük gücümüz sizlersiniz. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışarak ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz. Bu vatan, bu bayrak, bu bayram sizindir ve sizlere emanettir. Bu duygu ve düşüncelerle; Aziz Milletimizin ve Yozgatlı Hemşehrilerimin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyor, geleceğimizin mimarı olacak genç kardeşlerime sevgi ve saygılar sunuyorum’’ ifadeleriyle noktaladı. •Seyfettin Sağlam•