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Gençleri bilgilendirdi

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Yozgat Şubesi’nin haftalık seminer toplantılarının konuğu, Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata oldu.

18 Ocak 2022 Salı 00:10
Gençleri bilgilendirdi

 Prof. Dr. Mustafa Böyükata, "Bilgiyle Donanmak ve Yol Açmak" başlıklı konuşmasında öğrencileri düşündüren ve tartışmaya katan bir yaklaşımla, çok farklı konuları bir bütünlük içerisinde ve kolay anlaşılır bir yolla aktarmaya çalıştı. Üniversite öğrencilerinden oluşan 30 civarında gencin ilgiyle izlediği seminerde, hoş sohbet tadında bilgilendirici bir söyleşi atmosferi oluştu. Buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Türkiye stratejik konumda olan bir ülkedir. Niçin?” sorusunu ortaya atarak başlattığı tartışmayla, öğrencileri bu cümlenin altını gerçekçi biçimde doldurmaya yönlendirdi. “Zahmetten kaçmak iyi bir şey midir? Doğru seçimler yapmanın yolu nedir?” gibi sorularla gençleri düşünmeye zorlayan Böyükata, günümüz toplumunda neredeyse temel ihtiyaçlarında önüne geçen enerji ihtiyacı konusundan bahsederek, yenilenebilir enerji, temiz enerji ve nükleer enerji gibi alanlarda yapılan çalışmalara değindi ve uzun vadeli düşünmenin ne denli önemli olduğunu örnekler vererek ortaya koydu. Toplantıda, bilgi, bilim, bilimsel bilgi, araştırma, girişimcilik, bilim okuryazarlığı, buluş, icat, keşif, dönüşüm, değişim, gelişim, mizaç, karakter, kişilik, eğitimde STEM, yerli ve milli üretim, “duvarsız okul” gibi kelime ve kavramlar etrafında ufuk açıcı değerlendirmelerde bulunuldu. İnsanlık tarihinde de günümüzde de nitelikli bilgiyle donanımlı olanların yol açıcı işler ortaya koyduğunu öncü bilim insanlarından örnekler vererek açıklayan Böyükata, “Sizler becerikli gençlersiniz. Sizler becerikli gençlersiniz. Sizler becerikli gençlersiniz. Bu cümleyi bilerek üç kez tekrar ediyorum. Ancak bu becerilerin de geliştirilmesi gerekir. Kendinizi tanımayı geciktirmeyin. Öğrenmeyi öğrenin. Derslerde anlatılanlarla yetinmeyin. Bunun için de proje tabanlı çalışmalara yönelin. TÜBİTAK programlarında yer alın. Proje yarışmalarına katılın. Ödül alıp almamak önemli değil. Asıl olan o süreçlerin içerisinde yer almaktır.” dedi. Geleceğe dair planları olanların, hayallerine yönelik akılcı ve gerçekçi hedefler belirleyenlerin çoğunlukla arzuladıkları noktalara ulaşabildiklerini ve kendilerini daha iyi hissedip, hayata daha iyimser bakabildiklerini ifade eden Böyükata, “Yarın sabah ne yapacağınıza, önümüzdeki hafta yapacaklarınıza, geleceğe yönelik yapmak istediklerinize dair küçük notlarınız olsun. Bir kenara yazın ve gün sonunda o işeri yaptığınızda kendinizi iyi hissettiğinizi göreceksiniz.” dedi ve öğrencilerden gelen soruları cevaplandırarak, onlara tavsiyelerde bulundu. Davetlerini kırmayarak öğrencilerle buluşan ve seminer vesilesiyle faydalı bilgiler paylaşan Böyükata’ya, Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak ve İl Teşkilat Başkanı Mücahit Kaplan teşekkür ettiler.

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