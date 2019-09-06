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Gençleri anlama sanatı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, ‘Günümüz Gençlerini Anlama Sanatı’ başlıklı konferans verdi.

Gençleri anlama sanatı

YOZGAT İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman, ‘Günümüz Gençlerini Anlama Sanatı’ başlıklı konferans verdi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:00
Gençleri anlama sanatı

Yaman, ülkemizdeki gençlik gruplarının, gençlik dönemi sorunları, gençleri bekleyen tehlikeler hakkında, kendi yaptığı çalışmalardan da alıntılar yaparak paylaştı. Yaman, ‘’Evlatlarımızın Allah'ın emanetleridir. Biz çocukları o kurstan bu kursa koşturuyoruz. Organizatör anne baba olduk. Hâlbuki evlat bir nimettir. Ona şu olsun bu olsun diye dayatma yapamayız. Rabbim yaratmış ve size emanet etmiş. Hikâyesini de o yazmış. İnsanlar olarak büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyoruz. Bu dönüşümden ister istemez çocuk, yaşlı, genç herkes etkileniyor ve bir şekilde hayat tarzımız, yaşantımız ve ilişkilerimiz değişiyor. Bu noktada en fazla kırılgan olanlar, değişimin merkezinde bulunan gençlerdir. Dolayısıyla gençlerin değişime ayak uydurması konusunda fazladan bir hassasiyet göstermemizde fayda var. Bu hassasiyeti gösterme konusunda anne ve babaların biraz daha sorumluluk almaları, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri, ilgilerini değerlendirmeleri noktasında cesaretlendirmeleri, onlara ortam hazırlamaları ve destek vermeliyiz’’ dedi.

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