Gençlere yönelik gezi

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde, yoksul ailelerin sadece ekonomik yetersizlikler sebebiyle çocuklarını kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulama dahilinde pilot il seçilen Yozgat, Ağrı, Antalya, Aydın, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kırklareli, Konya, Muğla, Samsun, Şırnak, Trabzon’da maddi imkansızlıklar içerisinde olan ve Sosyal Ekonomik Destekten yararlanan yüzlerce çocuk, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan desteklendiği hatırlatıldı. Pilot bölge olarak seçilen 23 ilde bulunan gençler, çeşitli illere götürülerek, gezdirilecek.

ÖĞRENCİLER ANKARA'DA

Proje kapsamında, Yozgat’tan dezavantajlı 73 öğrenci, Ankara'ya geziye gönderildi. Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Yavuz Hatipoğlu, "Okul destek projesi kapsamında ilimizde sosyal ekonomik destek hizmetinden yararlanan dezavantajlı çocuklarımıza bugün Ankara'da, Anıtkabir, Hacı Bayram Veli Türbesi ve müze gezisi yaptıracağız. Bu faaliyetlerimizde sosyal ekonomik destek hizmetleriyle birlikte çocukların sadece ekonomik değil sosyal ve gelişimlerine de katkı sağalmaya çalışacağız. Proje için Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yozgat iline 85 çocuk için gerekli ekonomik desteği sağladı. Bu kapsamda ilerleyen zamanlarda kayak etkinliklerimiz olacak. Çocuklarımızla birlikte spor faaliyetleri, müzik ve çeşitli kurslarla bu faaliyetimizi sonlandıracağız. Faaliyette emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

