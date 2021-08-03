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Gençlere yönelik Eğitim çalışması

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde gençlere yönelik faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen eğitim çalışması her zaman olduğu gibi yine ilgiyle takip edildi.

03 Ağustos 2021 Salı 00:59
Gençlere yönelik Eğitim çalışması

Sorgun Termal Otel’de Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen, Sorgun Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde yürütülen ‘Genç Değişim, Genç Gelişim’ başlıklı proje çerçevesinde ‘Yeni Nesil İş Bulma Stratejileri ve Mülakat Teknikleri Eğitimi’ etkinliği yapıldı. Eğitim çalışmaları kapsamında katılımcılara, ‘İstediğiniz işi bulma yöntemleri, İş aramadan önce doğru zihin yapısı nasıl olmalıdır?, Mezun olduğunuz/olacağınız bölüm istediğiniz iş için uygun mu?, Hangi insanlar iş dünyasında başarılı/başarısız sayılıyor?, Doğru ve etkili CV nasıl olmalıdır?, Kendinizi iyi sunma ve etkili mülakat teknikleri, Kendinizi iyi tanıtmak için nasıl bir hazırlık yapmalısınız?, Yüz yüze görüşme örnekleri, Grup mülakatları nasıl oluyor?, İş bulmak için doğru sosyal medya stratejileri, Sosyal medya araçlarında profil oluşturma, Blog oluşturma ve içerik sağlama, Sosyal medya nasıl yeni özgeçmişin hazırlayabilirsiniz?’ konuları masaya yatırılıp, değerlendirilerek , eğitimler verildi, bilgilendirmelerde bulunuldu.

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Gençlere Yönelik Eğitim çalışması
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