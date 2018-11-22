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Gençlere yönelik dergi

YOZGAT Belediyesi, Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören geçlere şehri tanıtım, sosyal ve kültürel etkinliklere dahil olmalarını sağlamak amacıyla ‘Genç Haber’ isimli dergiyi yayınladı. Dergide, özellikle Yozgat’a dışarıdan gelen, sosyal ve kültürel yaşamı bilmeyen gençlere rehberlik niteliği taşıyan dergi, Bozok Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Dergide Yobis kapaktan tanıtılırken, tarihi konaklara ve konaklarda gerçekleştirilen kültürel, sosyal etkinliklere de geniş yer verildi. Belediye tarafından verilen kurslar dergide yer aldı.

Gençlere yönelik dergi

YOZGAT Belediyesi, Bozok Üniversitesi’nde eğitim gören geçlere şehri tanıtım, sosyal ve kültürel etkinliklere dahil olmalarını sağlamak amacıyla ‘Genç Haber’ isimli dergiyi yayınladı. Dergide, özellikle Yozgat’a dışarıdan gelen, sosyal ve kültürel yaşamı bilmeyen gençlere rehberlik niteliği taşıyan dergi, Bozok Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtıldı. Dergide Yobis kapaktan tanıtılırken, tarihi konaklara ve konaklarda gerçekleştirilen kültürel, sosyal etkinliklere de geniş yer verildi. Belediye tarafından verilen kurslar dergide yer aldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:10
8 Okunma
Gençlere yönelik dergi
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Anahtar Kelimeler:
Gençlere Yönelik Dergi
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