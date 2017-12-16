Gençlere yaşam desteği

112 Modül Eğitici Eğitmenleri Özgür Vapur, Cemil Uyar, Adem Narinalp tarafından, Sorgun İmam Hatip Erkek Öğrenci Yurdu, Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu, Sorgun Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi Yurdunda eğitim verildi. Liseli öğrencilere, temel yaşam desteği nasıl yapılır, hayatı tehlikede olan hasta ve yaralıya müdahale, acil tıp teknisyeninin görevleri, solunumu durmuş kişiye nasıl müdahale edilir, müdahale edilmeden önce neler yapılması gerektiği ve nasıl müdahale edileceği ile ilgili maketler yardımı ile uygulamalı eğitim verildi. Temel yaşam desteğine başlamadan önce hasta veya yaralının solunum ve dolaşımının olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Kısa sürede doğru karar vermek, suni solunum ve dış kalp masajı uygulanması gerektiğine dikkat çekildi. Eğitimde acil tıp teknisyeninin temel yaşam desteği konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerektiğine vurgu yapılarak, ‘Temel yaşam desteği eğitimi sayesinde bilgileri tekrar edip kazandırılan beceriler ile öğrencilerimizin daha donanımlı olmaları sağlanarak geri dönüşümü olmayacaktır" denildi.