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GENÇLERE TAM DESTEK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, bu günün gençleri arasından ilerde söz sahibi olacak insanların çıkacağını belirterek, ‘’Sizler şehrin entelektüel tabakasını oluşturacaksınız. Bir şehrin entelektüel tabakası o şehre yön veren insanlardan oluşur. Bunların hepsini bir araya topladığımızda ise ülkeye yön veren insanlar ortaya çıkar. Bu maksatla bu çalışmayı çok değerli görüyorum. Onun için öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu projeyle bizimde bir katkımızın olacağını düşünüyorum” dedi.

GENÇLERE TAM DESTEK

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, bu günün gençleri arasından ilerde söz sahibi olacak insanların çıkacağını belirterek, ‘’Sizler şehrin entelektüel tabakasını oluşturacaksınız. Bir şehrin entelektüel tabakası o şehre yön veren insanlardan oluşur. Bunların hepsini bir araya topladığımızda ise ülkeye yön veren insanlar ortaya çıkar. Bu maksatla bu çalışmayı çok değerli görüyorum. Onun için öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize bu projeyle bizimde bir katkımızın olacağını düşünüyorum” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 07:06
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GENÇLERE TAM DESTEK

Tarım ve Köyişleri eski Bakanlarından Sami Güçlü’nün bir grup öğrenciyle üniversite düzeyinde başlattığı, daha sonra belirli sayıda lise öğrencisinin de bu projeye gönül vermesiyle ortaya çıkan ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları’ projesine Yozgat’tan da 72 öğrenci gruba dahil oldu, projeye destek verdi. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, eski Bakan Sami Güçlü ile birlikte ‘Anadolu Mektebi Yazar Okumaları’ projesi kapsamında, projeye katılan öğrencilerle bir araya geldi. Vali Kemal Yurtnaç, Tarım ve Köyişleri eski Bakanlarından Sami Güçlü’ye vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür etti. Yurtnaç, “Bazı insanlar emekli olduktan sonra köşesine çekilir. Bazı insanların ise emekliliği ölümle birliktedir. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü’dür. Bakanlık yapmış, kariyerinin zirvesine çıkmış, emekli olmuş ama ülkemizin entelektüel tabakasını oluşturmak için kendini gençlere adamış. Bu tür örneklerin ülkemizde çoğalması lazım” şeklinde konuştu.
Vali Yurtnaç, gençlerin, hem ülkemizin hem de Yozgat’ın geleceği olduklarını hatırlatarak, ‘’Sizlere emek harcanıyor, zaman harcanıyor, başınızda hocalarınız sizlerin daha iyi yerlere gelebilmeniz için üzerinize titriyor. Gençlerimiz kitabın kokusunu içine çeksin, kitaba dokunsun istiyoruz. Bu işi hayatında öncelik haline getirsin istiyoruz. Onun için ilimden, irfandan, okumaktan geri durmayacağız. Sizler bu ilin, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek insanlar olarak kendinizi görün ama bu sizi asla kibirlendirmesin. Siz gençlerimize ilimiz tüm imkanlarını sunmaya hazırız. Yeter ki samimi bir şekilde çalışmalarınızı devam ettirin” diye konuştu.
Eski Bakan Güçlü de, Yozgat’ta projeye destek veren öğretmenlerin tamamının gönüllü olarak devam ettiğini belirterek, “Yozgat’ta projeye başladığımız öğretmenlerden hiçbir eksilme olmadığını, 72 öğrencinin de projeye devam ettiğini duydum ve bu beni çok mutlu etti. Bizim için bu tür faaliyetler çok önemli. Hiçbir maddi beklenti içerisinde olmadan bu faaliyetin içerisinde yar alınıyor. Öğrencilerimize baktığımız zaman kamplara, gezilere, diğer illerde ki programlara katıldıklarını, verilen yazarların tüm kitaplarını eksiksiz okuduklarını görüyoruz. Bu bakımdan Yozgat, Anadolu Mektebinin sağlam bir şehri olarak bizleri sevindiriyor” ifadelerini kullandı.
 

Anahtar Kelimeler:
GENÇLERE TAM DESTEK
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