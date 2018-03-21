Gençlere rehberlik eğitimi

Aydıncık ilçesindeki okullarda görev yapan rehber öğretmenler ile yapılan toplantıda, eğitimde başarının artması, toplumumuzda önemli yeri olan değerlerin kazanılması, öğrencilere olumlu anlamda kalıcı davranışlar sağlanması için rehberlik eğitimleri verilmesi kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Rehber Öğretmenler tarafından, ilçede bulunan okullar ziyaret edilerek öğrencilere, ‘Verimli ders çalışma, Soru çözme teknikleri, Sınav kaygısı, Motivasyon, Milli değerler’ konularında eğitim çalışmalarına başladı. Eğitim seminerlerinin önce ilçe merkezindeki okullarda, daha sonra da bağlı köylerdeki okullarda verileceği kaydedildi.