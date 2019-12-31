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Gençlere proje eğitimi

SORGUN Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta, Sorgun Gençlik Derneği Gönüllülerine ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ eğitimi verildi.

Gençlere proje eğitimi

SORGUN Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta, Sorgun Gençlik Derneği Gönüllülerine ‘Proje Döngüsü Yönetimi’ eğitimi verildi.

31 Aralık 2019 Salı 04:04
Gençlere proje eğitimi

Dernek Başkanı Halil Uğuz, toplumsal sorunlara gençlerle çözüm aramaya, proje üretmeye devam ettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Bu bağlamda, gönüllülerimize Sorgun Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ verildi. Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmak, proje yazmak ve proje uzmanlığı kazanmak amacıyla düzenlenmiştir’’ dedi. Başkan Uğuz, artık proje yazabilen, yürütebilen gençlerin daha kolay istihdam edilebildiklerini da kaydetti. Uğuz, ‘’Birçok kurum, kuruluş ve STK Proje Koordinatörü ve Proje Asistanı arıyor. Kendi mesleğinizin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek sizi herkesten farklı kılıyor. Sorgun Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

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Gençlere Proje Eğitimi
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