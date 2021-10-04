Gençlere özel mekân

Yozgat Belediyesi tarafından, eski Hükümet Konağı yıkılan ek binası sahasında yapımı planlanan ‘Gençlik ve Kültür Merkezi’ binası inşaatı devam ediyor. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, kapalı otopark üzerindeki Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan yıkılan binan yerini Milli Emlak’tan tahsisini aldıklarını, 4 bin metrekarelik bu alanda Gençlik ve Kültür Merkezi Projesini hayata geçirmek üzere çalışmaların devam ettiğini aktardı. Köse, 20 milyon civarında bir bedelle ihaleyi alan firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü, temelin bir kısmının atıldığını bildirdi. Köse, ‘’Konum olarak Yozgat’ın en merkezi yerinde, tabi herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde. Üniversite gençliğimiz ve lise gençliğimiz için planladık biz burayı. Yani kütüphanenin tavan yüksekliği 8 metre rahat bir çalışma ortamı olsun dedik. Üniversite gençliğimiz özellikle grup çalışma odalarının olmamasından şikayet ediyorlardı. Burada 3 tane de grup çalışma odası koyduk. Mimarlar var mesela 8-10 kişi aynı projede çalışıyorlar. Çocuk okuma salonu koyduk. Aile okuma salonu koyduk. Önümüzdeki sene sonu doğru burayı teslim alacağız. Yozgat’ımıza, gençliğimize kazandıracağımız en büyük yatırımlardan bir tanesi olacak’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•