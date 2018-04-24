Gençlere ORAN desteği

Sorgun Termal Otel’de devam etkinlikte 18-30 yaş arası gençler başta STK ve gönüllülük olmak üzere birçok alanda sosyal hayata hazırlanıyor. Güncel paylaşımlarla da bilgilerini yenileme imkanı elde ediyorlar. Sorgun ilçesinde kurulu ve faaliyet gösteren kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği’nin Başkanı Halil Uğuz, ORAN’ın teknik destekleriyle gerçekleştirilen ‘STK ve Gönüllü Yönetim Eğitimi’ programının dört gün boyunca süreceğini söyledi. 0tuz gencin katıldığı programda, katılımcılara, konunun uzmanlarınca, sivil toplum, gönüllülük, grup dinamiği, proje, Avrupa gençlik stratejisi, sosyal içerme, iletişim, örgütlenme, sosyal girişimcilik, grup çalışması ve planlama stratejisi alanlarında bilgi paylaşımı yapılacak. Yozgat İl Dernekler Müdürü Hakkı Yurtlu, etkinliğe katılarak, Dernek Başkanı Halil Uuğuz’un şahsında emeği geçenlere, katılımcılara teşekkür etti, sivil toplum, sivil toplumun yeri, önemi ve rolü hakkında kısaca bilgi verdi.