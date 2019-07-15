Gençlere Milli Birlik anlatıldı

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların görüntülerinden oluşan video gösterimi ile başlayan program, şehitler için okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti. 2016 yılında Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışmaya esnasında Gazi olan Alparslan Gürün, gençlere yaşadıklarını anlattı. Gençlerde Gazi Gürün'e merak ettiklerini sorup, düşüncelerini aktarmasını sağladı. Program kapsamında gösteri hazırlayan gençler, Demokrasi Marşı ve İlahiler seslendirdi.