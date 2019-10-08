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Gençlere ilk yardım eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde gençlere ilk yardım eğitimi verildi.

Gençlere ilk yardım eğitimi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nde gençlere ilk yardım eğitimi verildi.

08 Ekim 2019 Salı 00:00
Gençlere ilk yardım eğitimi

Yozgat Gençlik Merkezi’nde daha önce Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlere katılarak, bilgi alan ekip tarafından bu kez Gençlik Merkezi’ne gelen kursiyerlere yönelik eğitim çalışması başlatıldı. Meydana gelmesi muhtemel kaza, afet ve olağan dışı durumlarda ilk yardımın hayat kurtardığı hatırlatıldı. Bu tür durumlarda can kaybının en aza indirilmesi, sakatlanma yaşanmaması için müdahale organizasyonunda hızlı ve doğru davranışların çok önemli olduğunun altı çizildi. Her yaşta insanın temel ilk yardım bilgilerine sahip olmasının önemine dikkat çekilerek, ‘Günlük hayatımızda yaşadığımız birçok kaza, afet veya olayda insanlarımız ilk yardım yapılamadığı için hayatını kaybediyor. Şayet ilk yardım kurallarını bilmiş olmamız halinde, birçok insanın hayatı kurtulmasına da destek vermiş oluruz. İşte biz de burada gençlerimize, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, donma ve sıcak çarpmaları, kırık, çıkık, burkulmalar, bilinç bozuklukları, zehirlenmeler, hayvan ısırmaları, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulma gibi durumlarda ilk yardım tekniklerini uygulamalı olarak anlatıyoruz’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlere Ilk Yardım Eğitimi
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