Gençlere hibe desteği

5 günlük itiraz süresinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek hibe desteğinde ilk sıralarda büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kanatlı ve arıcılık yer aldı. Yozgat’ta genç çiftçilere toplam 7 milyon 710 bin TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek. Yozgat’tan başvuru yapan gençler, büyükbaş hayvancılık projelerini tercih etti. Yozgat’tan hazırlanan projelerden arıcılık 20, bağcılık 1, büyükbaş manda 35, büyükbaş sığır 100, kapama meyve bahçesi 1, küçükbaş koyun 62, mantarcılık 18, örtü altı tesis 10 ve çok yıllık yem bitkisi 10 olarak belirlendi. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaettin Özdemir "Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayımlanmış olup 18-40 yaş arasındaki kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 30 bin liraya kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır. Genç Çiftçi Projeleri'nin desteklenmesi hakkında programın değerlendirme çalışmaları, bakanlık tarafından tamamlanıp tebliğ edildi. 2018 Yılı Genç Çiftçi Projesi kapsamında Yozgat’ta 257 üreticimize projeleri karşılığına 7 milyon 710 bin lira değerinde hibe desteklemesi yapılacaktır. Fakat bu beş günlük itiraz süresinin tamamlanması ile kesinleşecek" dedi.