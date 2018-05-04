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Gençlere destek

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TÜGVA Yozgat İl temsilciliğini ziyarete etti.

Gençlere destek

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte TÜGVA Yozgat İl temsilciliğini ziyarete etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Gençlere destek

TÜGVA İl Temsilcisi M. Recayi Büyüksoy ve Teşkilat Başkanı M. Akif Yıldız tarafından karşılanan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ortak çalışmalar noktasında fikir alışverişinde bulundu. TÜGVA İl Temsilcisi Büyüksoy, gençlere yönelik yeni projeler ve yeni programlar yapmayı planladıklarını ifade etti. Büyüksoy, “İdealist bayanları vakfımızda misafir ettik, fikirlerini aldık, ortak projeler yürütme konusunda kararlar aldık. Sivil toplum kuruluşlarının birlik beraberlik ve ortak çalışma fırsatı yakalamak bizleri ziyadesi ile memnun etti” dedi.
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Sarı Öcal ise bu tür ziyaretlere ağırlık vereceklerini söyledi. Yozgat’ta gençlerin desteklenmesi ve sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Öcal, bu konuda TÜGVA başta olmak üzere birçok STK ile ortak çalışma içerisinde olacaklarını vurguladı. Yozgat nüfusunun kadın ve gençlerden oluştuğunun altını çizen Öcal, gençlere girişimciliği aşılayacak bir dizi etkinlik yapacaklarını sözlerine ekledi.

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