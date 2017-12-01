Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103603
ALTIN
161.630
DOLAR
3.9336
STERLİN
5.3127
EURO
4.6950

Gençlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Yeşilay Derneği tarafından Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören sporcular ile Gençlik Merkezi üyesi gençlere bağımlılıkla mücadele konulu seminer verildi.

Gençlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Yozgat Yeşilay Derneği tarafından Güreş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören sporcular ile Gençlik Merkezi üyesi gençlere bağımlılıkla mücadele konulu seminer verildi.

01 Aralık 2017 Cuma 07:00
28 Okunma
Gençlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yeşilay Dernği ile ortaklaşa düzenledikleri seminer ile gençlere Teknoloji ve Madde Bağımlılığı konusunda bilgi vererek farkındalık oluşturduklarını söyledi. Güneşer, Farkındalık oluşturma kapsamında gençlere, Teknoloji bağımlılığı nedir?, Teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar, bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri, madde bağımlılığı nedir? madde bağımlılığının etkileri, ve madde bağımlılığı konusunda ne yapmalı ya da ne yapmamalı? başlıkları altında bilgiler verildiğini ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Enerji timleri hazır
Enerji timleri hazır
-Müftü Sezik’ten ziyaret turu
-Müftü Sezik’ten ziyaret turu
-ÇÖPTEN ENERJİ
-ÇÖPTEN ENERJİ
-En zor maçımız
-En zor maçımız
KAYBEDECEK iNSANIMIZ YOK!
KAYBEDECEK iNSANIMIZ YOK!
Gençler yorgancılığı öğrendi
Gençler yorgancılığı öğrendi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim