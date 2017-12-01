Gençlere bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Yeşilay Dernği ile ortaklaşa düzenledikleri seminer ile gençlere Teknoloji ve Madde Bağımlılığı konusunda bilgi vererek farkındalık oluşturduklarını söyledi. Güneşer, Farkındalık oluşturma kapsamında gençlere, Teknoloji bağımlılığı nedir?, Teknoloji bağımlılığının belirtileri, teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlar, bağımlılığı kontrol altına alma yöntemleri, madde bağımlılığı nedir? madde bağımlılığının etkileri, ve madde bağımlılığı konusunda ne yapmalı ya da ne yapmamalı? başlıkları altında bilgiler verildiğini ifade etti.