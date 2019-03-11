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Gençlere, Avrupa Fırsatları anlatıldı

SOGRUN Gençlik Derneği tarafından ilki Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Fırsatları’ konulu toplantının ikincisi de ilgi gördü.

Gençlere, Avrupa Fırsatları anlatıldı

SOGRUN Gençlik Derneği tarafından ilki Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen ‘Avrupa Fırsatları’ konulu toplantının ikincisi de ilgi gördü.

11 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Gençlere, Avrupa Fırsatları anlatıldı

Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde gerçekleştirilen toplantıya 38 genç katıldı. Avrupa Fırsatları, Avrupa'ya nasıl ücretsiz bir şekilde gidilebilir gibi konular değerlendirildi. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, Erasmus Plus kapsamında gönüllük faaliyetlerine katılıp, kişisel gelişimlerini desteklemek amacı ile hangi programlardan yararlanabilecekleri konusunda katılımcıların bilgilendirildiğini belirterek, Eurodesk Turkey'in çalışmalarından bahsettiklerini söyledi. Uğuz, ‘’Gençler eğlenerek öğrendiklerini ve verimli bir gün geçirdiklerini söylediler. SORGED 'in bu ve benzer faaliyetlerinin Yozgat'ta daha çok yapılmasını istediklerini dile getirdiler. Bizler de onların bu isteklerini imkânlarımız nispetince gerçekleştirmeyi arzuluyoruz. Gerçekleştirilen projeler, eğitimler, kurslar, atölye çalışmaları, takım oyunları, grup çalışmaları, simülasyon ve sunumlar yaparak gençlerle birlikte kaynaşıyorlar, takımla çalışma ve iletişim becerileri gelişiyor, kendilerine öz güvenleri artıyor, iş yapabilme ve sorumluluk alabilme duyguları gelişiyor’’ dedi.
Başkan Uğuz, gençlerin sosyal hayatta kişisel ilişkileri daha kaliteli, öz güvenli, girişken kişiliklere ve yeterliliklere sahip olabildiklerine de dikkat çekti.

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