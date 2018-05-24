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Gençlere açılan kapı

SORGUN ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği, hazırladığı uluslararası projelerle gençlerin Avrupa ülkelerinde çeşitli konularda eğitim almalarına imkan sağlıyor.

Gençlere açılan kapı

SORGUN ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği, hazırladığı uluslararası projelerle gençlerin Avrupa ülkelerinde çeşitli konularda eğitim almalarına imkan sağlıyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Gençlere açılan kapı

Gençlerin ‘Yozgat'ın Avrupa'ya Açılan Kapısı’ olarak nitelendirdikleri SORGED tarafından hazırlanan projeler kapsamında bugüne kadar toplam 133 genç Avrupa ülkelerine eğitime gönderildi. SORGED, 2105 yılında 19 gencin Avrupa kapılarını aralamasına imkan sağlarken, bir yıl sonra Avrupa ülkelerine gönderilen genç sayısı 42’ye çıktı. Geçen yıl 62 genç, bu yıl Haziran ayı sonu itibariyle 10 genç Avrupa projelerinde yer aldı.

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