Gençlere açılan kapı

Gençlerin ‘Yozgat'ın Avrupa'ya Açılan Kapısı’ olarak nitelendirdikleri SORGED tarafından hazırlanan projeler kapsamında bugüne kadar toplam 133 genç Avrupa ülkelerine eğitime gönderildi. SORGED, 2105 yılında 19 gencin Avrupa kapılarını aralamasına imkan sağlarken, bir yıl sonra Avrupa ülkelerine gönderilen genç sayısı 42’ye çıktı. Geçen yıl 62 genç, bu yıl Haziran ayı sonu itibariyle 10 genç Avrupa projelerinde yer aldı.