Gençlerden ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, gençlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençler, SORGED tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında, bilgiler verdi. Yozgat’ın farklı bölgelerini gezip, keşfeden gençler Vali Ziya Polat’a bu gezilerinden elde ettikleri bilgileri aktardı, yapılması gereken çalışmalar konusunda fikirlerini söyledi.
02 Eylül 2021 Perşembe 00:07
Son Güncelleme: 02.09.2021 09:50