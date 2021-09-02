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Gençlerden ziyaret

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) gönüllüsü gençler Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret etti.

02 Eylül 2021 Perşembe 00:07
Gençlerden ziyaret

 Yozgat Valisi Ziya Polat, gençlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençler, SORGED tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında, bilgiler verdi. Yozgat’ın farklı bölgelerini gezip, keşfeden gençler Vali Ziya Polat’a bu gezilerinden elde ettikleri bilgileri aktardı, yapılması gereken çalışmalar konusunda fikirlerini söyledi.

Son Güncelleme: 02.09.2021 09:50
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Gençlerden Ziyaret
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