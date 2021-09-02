Gençlerden ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, gençlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençler, SORGED tarafından hazırlanan ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında, bilgiler verdi. Yozgat’ın farklı bölgelerini gezip, keşfeden gençler Vali Ziya Polat’a bu gezilerinden elde ettikleri bilgileri aktardı, yapılması gereken çalışmalar konusunda fikirlerini söyledi.