Gençlerden zirve hazırlığı

Başkan Uğuz, projenin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Erasmus+ Gençler ve politika yapıcıları arasında diyalog programı kapsamında desteklendiğini bildirdi. Uğuz, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün ortaklığında yürütülen, proje kapsamında Kasım 2019 tarihinde 31 gencin katılımı ile çalıştay yapıldığını hatırlattı. Uğuz, ‘’Çalıştayda Yozgat'ın en önemli sorunları arasında yer genç işsizliği gençlerle birlikte masaya yatırıldı. Çalıştayda, gençlik çalışmaları, genç işsizliği, Yozgat’ta işsizlik sorunu, Yozgat’ta işsizlik sorununa çözüm sağlayacak aktörler, istihdam Girişimciliği, İŞ Kulübü, Europass CV, Youthpass konuları ele alındı. Çalıştayın ikinci gününde Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları Alim Sarıaslan ve Eren Bolat Erasmus+ gençlik fırsatları hakkında bilgilendirme yaptı. Çalıştayın üçüncü gününde Colay grubu kurucusu Mehmet Çağatay Ateş Girişimcilik fırsatları hakkında bilgilendirme yaptı. Çalıştayın üçüncü gününde İŞKUR İl Müdürlüğü, İş ve Meslek Danışmanları tarafından İŞ Kulübü hakkında bilgilendirme yaptı’’ dedi. Başkan Uğuz, Yozgat özelinde istihdam öneri belgesi hazırlanarak çalıştayın tamamladığını, proje kapsamında üç çalıştay daha yapılarak, Çalıştayların tamamlanmasından sonra gençlerin ve politika yapıcıların katılımıyla bir zirve etkinliği düzenleneceğini bildirdi.