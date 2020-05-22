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Gençlerden iyilik hareketi

Yozgat’ta Mimar, diyetisyen, öğretmen ve öğrenciler bir araya gelerek örnek bir projeye imza attı.

22 Mayıs 2020 Cuma 01:53
Gençlerden iyilik hareketi

YOZGAT’ta gençler bir araya gelerek yoksul ve muhtaç insanlara yönelik iyilik hareketi başlattı. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde gençler ihtiyaç sahiplerine el uzatırken, çocukların yüzlerini de güldürdüler. Rahmet ve bereket ayı 12 ayı sultanı Ramazan ayının son günlerine girerken yardımlaşma duyguları zirve yaptı. Mimar, diyetisyen, öğretmen ve öğrencilerden oluşan grup gönüllü olarak başlattıkları hareketle takdir topladılar.

Mimar Lübeyne Nurdoğan, Diyetisyen Beyzanur Şimşek, Öğretmen Semanur Aydın, Üniversite öğrencisi Meliha Erva, lise öğrencileri Atıf  Nurdoğan, Ali Osman Koçyiğit, Taha Sarıaslan ve Burak Seyhan Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde yardımlaşma ve paylaşmayı öne çıkarmak adına muhtaç insanların ihtiyaçlarını belirlemek için Yozgat’ı karış karış gezdiler.  İhtiyaç sahibi aileleri ziyarete başlayan ve ailelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyen gençler bütçe oluşturdular. Gıda paketleri, halı, mobilya, beyaz eşya, giyim eşyaları, çocuk oyuncakları gibi gayri naktî ve naktî ihtiyaçlarının karşılanması için, yakınları, arkadaşları ve komşularından destek alan gençler, her gün  başta ihtiyaç sahibi Türk aileleri olmak üzere Afgan, Iraklı, Suriyeli ve Türkmen aileleri ziyaret ediyor onların ihtiyaçlarını karşıladılar. Gençlerin başlattığı iyilik hareketine destek çığ gibi büyüdü. İhtiyaç sahibi insanların iftar yemekleri dahi imece usulü ile hazırlandı. Yemek yapamayacak durumda olanlara, gençlerin aileleri ve komşuları tarafından hazırlanan iftar yemekleri ikram edildi. Yozgat’ta iyilik hareketini gerçekleştiren Lübeyne Nurdoğan, Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ayı olduğunu söyledi. Nurdoğan,  ihtiyaç sahibi ailelerin o kadar çok olduğunu belirterek,  Ramazan ayında herkesin bu konuda daha çok hassasiyet ve duyarlı  olmalarını istedi. Ziyaretler sırasında öyle duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Nurdoğan, “Örneğin, bir aileye gittik, yemeklerinin yapacak küçük tüplerinden başka hiçbir şey yoktu. Çocukların doğru düzgün yatakları yoktu. Çocukların ne olur abla her gün bize gelirmisiniz diyorlardı. Bu bizleri oldukça duygulandırdı. Sehavet, cömertlik ve yardımlaşmada örnek olan ve kendini dünyaya ispat eden Türk Milleti ve özellikle de Yozgatlı hayırsever halkımız imkanları ölçüsünde paylaşma ve yardımlarına Ramazan ayından sonra da devam etmesini istiyoruz” dedi.

Yardımların her gün çığ gibi büyüyerek devam edeceğine inandığını aktaran Nurdoğan,  başlattıkları iyilik hareketinde kendilerine destek olan TBE Un ve İrmik Fabrikasına, EGS Gümüşçülüğe, komşularına ve vatandaşlara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Gençlerden Iyilik Hareketi
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