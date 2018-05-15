Gençlerden hizmet

Sorgun ilçesi Doğankent Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile mahalle muhtarları arasında yapılan çalışmalar doğrultusunda, belirlenen yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlar ziyaret edildi. Vatandaşların verdikleri izin dahilinde liseli öğrenciler, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Doğankent Beldesi’nde yaşayan 75 yaşındaki Safiye ninenin evinin bahar temizliği, bahçe bitkilerinin bakımı, avlu düzenlemesi öğrenciler tarafından yapıldı. 87 yaşındaki Hatice ninenin ise evindeki sobanın temizliği, ev temizliği, boya badana gibi ihtiyaçları giderildi.