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Gençlerden Fener Alayı

YOZGAT il merkezinde gençler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şehir merkezinde fener alayı düzenledi. Ellerinde Türk Bayrağı ve meşalelerle şehir merkezinde yürüyen gençler, marşlar söyleyerek ilgi çekti. Evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar gençleri selamlayıp, alkışladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Valiliğe ait mobil sinevizyon aracı de balkon etkinliği gerçekleştirdi. Bayrağını alarak balkona çıkan vatandaşlar renkli görüntüler oluştu. Gençleri, Cumhuriyet Alanında Yozgat Valisi Ziya Polat karşıladı. Gençler taşıdıkları Türk Bayrağını öperek Vali Polat’a teslim etti. Polat da bayrağımızı öperek teslim aldı.

30 Ekim 2020 Cuma 00:20
Gençlerden Fener Alayı
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Gençlerden Fener Alayı
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