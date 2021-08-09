GENÇLERDEN ANLAMLI PARK

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde faaliyet gösteren Bahadın Gençlik Kolları Derneği, bir süre önce vefat eden genç arkadaşları Melisa Aktürk adına beldede ‘Gençlik Parkı’ projesini hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başladı. Bahadın Gençlik Kolların’dan yapılan açıklamada, ‘Melisa Aktürk Gençlik Parkı’ projesiyle ilgili çalışmaların verilen desteklerle başladığı, çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Gençlik Parkı’nda kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı, ince işlerine başlandığı kaydedildi. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, gençlerin tüm faaliyetlerine, etkinliklerine destek verdiklerini söyledi. Başkan Bozdemir, ‘’Belediye olarak bütün meclis üyelerimiz ile bütün kasaba halkı ile gençliğimizi destekleyerek park yeri verdik. Gençlerimiz bu park yerine kendi içinden genç olan ve yakın bir zamanda vefat eden Melisa Aktürk adına bir park yapımına başladılar. Kısa zamanda bitirecekler’’ dedi.