Gençlerden anlamlı destek

İhtiyaç sahiplerine yönelik iyilik hareketine bir yenisi daha ekleyen Yozgatlı gençler, ihtiyaç sahiplerine kışlık ayakkabı, bot ve mont yardımında bulundu. Aralarında mimar, diyetisyen, öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grup, iyilik hareketiyle hem gönülleri fethediyorlar hem de ihtiyaç sahiplerine el uzatıyorlar. Ramazan ayı içerisinde ailelere gıda kolisi yardımında bulunan gençler, çocuklara da oyuncuk dağıtmıştı. Kış mevsimi öncesinde belirlenen ailelere kömür yardımında bulunan gençler, çocukları da unutmadı. Yozgat’ta kışlık ayakkabı, bot ve mont yardımında bulunan gençler, çocukların mutluluğuna ortak oldular.