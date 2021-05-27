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Gençlerden anlamlı çalışma

Bahadın Gençlik Derneği, belediye tarafından tahsisi yapılan alanda bir süre önce vefat eden Melisa Aktürk adına beldede park tesis etmek üzere kolları sıvadı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:59
Gençlerden anlamlı çalışma

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi’nde faaliyet gösteren Bahadın Gençlik Kolları Derneği, bir süre önce vefat eden genç arkadaşları Melisa Aktürk adına beldede ‘Gençlik Parkı’ projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı.
Bahadın Gençlik Kolları tarafından beldede kurulacak ‘Melisa Aktürk Gençlik Parkı’ ile ilgili yürütülecek çalışmalar için destek kampanyası başlatıldı. Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozdemir, Bahadın Gençlik Derneği’nin belediye olarak ‘gençlik geleceğimizdir’ sloganı ile hareket ederek, gençlerin tüm faaliyetlerine, etkinliklerine destek verdiklerini söyledi. Başkan Bozdemir, ‘’Belediye olarak bütün meclis üyelerimiz ile bütün kasaba halkı ile gençliğimizi destekleyerek park yeri verdik. Gençlerimiz bu park yerine kendi içinden genç olan ve yakın bir zamanda vefat eden Melisa Aktürk adına bir park yapımına başladılar. Kısa zamanda bitirecekler’’ dedi. Bozdemir, Bahadın Belediyesi ve meclis üyeleri olarak oy birliği ile karar alarak park yapılacak alını gençlere tahsis ettiklerini bildirdi. Bozdemir, ‘’Buna benzer toplumsal konularda insanların bütün dilekçelerine cevap vererek elimizden gelen yardımı gösteriyoruz. Bahadın halkı kasabasına sahip çıkmaktadır. Kasabamızın girişine levhalar yapıyoruz. Parklar olsun, yapılacak şenlik alanı olsun, Atatürk büstü olsun, şehitlik olsun hepsine sahip çıkan beldemiz halkından maddi durumu iyi olanlar çalışmalara her türlü desteği vermektedir. Bahadın halkımızın katkıları ile daha da güzel olacaktır’’ diye konuştu. 

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Gençlerden Anlamlı çalışma
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