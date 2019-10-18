Gençlerbirliği telafi peşinde

Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, Tuzkayaspor karşısında iyi mücadele etmelerine rağmen sahadan bir puan ile ayrıldıklarını söyledi. İki takımında kazanabileceği müsabakadan bir puan çıktığının altını çizen Kara, ‘’Şimdi önümüzdeki müsabakalara bakıyoruz. Yarın ligin ilk haftasını lider kapatan Şefaatlispor ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Lideri kendi evinde yenerek ilk hafta aldığımız beraberliği telafi etmek istiyoruz. Bu sezonki hedefimiz üst sırala oynamak. Bunu başarabilecek güce ve oyunculara sahibiz. Biz her zaman olduğu gibi bu ligde bu sezonda adından söz ettiren, çekinilen bir takım olacağız. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak sahaya çıkan oyuncularımız amatör ruhun verdiği her şeyi yerine getiriyorlar. Ben takımıma güveniyorum ve bu sezon istediğimiz yerde ligi tamamlayacağımıza inanıyorum’’ dedi.