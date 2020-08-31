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Gençler Zafer için yürüdü

SORGUN Gençlik Derneği gönüllüleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığında etkinlik düzenledi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:42
Gençler Zafer için yürüdü

Kısa adı SORGED olan Sorgun Gençlik Derneği gönüllüleri, Yozgat Çamlığı Milli Parkında toplanıp, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Gençlik ve Doğa Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Halil Uğuz, ‘’Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yürüttüğümüz, ‘Çevreni Değiştir, Hayatını Değiştir’ başlıklı proje faaliyetleri çerçevesinde ‘30 Ağustos Zafer Bayramı Gençlik ve Doğa Yürüyüşü’ etkinliği düzenledik. Katılım sağlayan gönüllülerimize teşekkür ederim’’ dedi. Gençler, Türkiye’nin ilk milli parkında yaptıkları yürüyüş esnasında, atılan çöpleri toplayarak çevre temizliği de gerçekleştirdi. Gençler yürüyüş ve çevre temizliğinin ardından piknik yaptı. 

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