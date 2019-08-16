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Gençler Yozgat’ta buluşacak

YOZGAT Belediyesi, şehrin tanıtılması amacıyla hazırladığı projeyi hayata geçirmek üzere kolları sıvadı.

Gençler Yozgat’ta buluşacak

YOZGAT Belediyesi, şehrin tanıtılması amacıyla hazırladığı projeyi hayata geçirmek üzere kolları sıvadı.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:00
Gençler Yozgat’ta buluşacak

Yurdun her bölgesinden gençleri Yozgat’a davet edip, tanımalarına yönelik başvurular sosyal medya hesabından yapılmaya başlandı.  30 Ağustos- 1 Eylül 2019 tarihleri arasında 81 ilden gelecek gençlerin ağırlanmasına yönelik etkinliğe katılacaklar, Yozgat’ın tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını daha yakından tanıma imkanı bulacak. ‘Yozgat’ın Genç Elçileri’ projesi için katılım başvurularının devam ettiği, 81 ilden binin üzerinde gencin başvuruda bulunduğu açıklandı. Yozgat Belediye Başkanı Celüal Köse, toplumun her kesiminden 18-30 yaş arası gençlerin başvurabileceği projenin detaylarını açıkladı. Köse, “Yozgat’ın Genç Elçileri projemiz tamamen ilimizin tanıtımı için oluşturuldu. 81 ilden gelen gençlerimizle Yozgat’ta dolu dolu 3 gün geçireceğiz. Gençlerimize ilimizin tarihi, kültürel ve sosyal yaşamını deneyimleme fırsatı sunacağız. İlimiz Merkezinde Çamlık Milli Parkı, Spor Vadisi, Tarihi Konaklar, Çapanoğlu Büyük Cami, Şahin Tepesi, Sarraflar Caddesi ve Lise Caddesi gezileri düzenleyeceğiz. Daha sonra ilçelerimizde Sarıkaya Roma Hamamı, Kerkenes Harabeleri gibi değerlerimizi gençlerimize göstereceğiz” dedi. Projenin ilimizin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden Köse, misafirlerin boş vakitlerinde sürekli vatandaşlarla iç içe olmalarını arzu ettiklerini kaydetti. Köse, ‘’Gençlerimize Yozgat’ın Yozgatlının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz. Programlarımızın içerisinde doğa yürüyüşleri, kültür etkinlikleri de olacak. Gezi programlarımız bittikten sonra misafirlerimizle çalıştay düzenleyip, değerlendirme yapacağız. Projemizin, ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Hizmet süremiz boyunca sosyal belediyecilik anlayışından taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

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