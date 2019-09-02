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Gençler Yozgat’ı tanıdı

YOZGAT Belediyesi öncülüğünde, 81 ilden davet edilen gençler Yozgat merkezden başlayarak, Sarıkaya ve Aydıncık ilçelerini de gezdi. Yozgat’ın tarihi ve turistik bölgelerini gezip, bilgi alan gençler, gece Kentpark bölgesindeki tesislerde eğlendi.

Gençler Yozgat’ı tanıdı

YOZGAT Belediyesi öncülüğünde, 81 ilden davet edilen gençler Yozgat merkezden başlayarak, Sarıkaya ve Aydıncık ilçelerini de gezdi. Yozgat’ın tarihi ve turistik bölgelerini gezip, bilgi alan gençler, gece Kentpark bölgesindeki tesislerde eğlendi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:00
Gençler Yozgat’ı tanıdı

Daha sonra Sarıkaya ilçe merkezinde bulunan tarihi Roma Hamamını gezen gençler, oradan Aydıncık ilçesine geçti. Gençler, Aydıncık ilçesinde Doğal taşları tanıdı, Sanat atölyesini gezip, çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Aydıncık ilçesinde yetişen, bölgeye has özelliği ile tescil işlemine başlanan bağrıbütün kavununu tanıyıp, tadına bakan gençler, kavunun tadına hayran kalıp, bol bol foğraf çektiler. Kazan kaya kanyonu ile Ağıllı Haces Müze evini de gezen gençler, ilçede bulunan ve işlenip, takı, tasarımları yapılan yarı değerli taşları inceleyip, bilgi edindiler. 

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