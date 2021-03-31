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GENÇLER YOZGAT’I TANIDI

Gençlere farklı değerleri kazandırmak amacıyla düzenlenen 4 günlük gezi programı kapsamında Sivas’tan gelen gençler, Yozgat’ın tarihi ve turistik alanlarını görüp, tanıma imkanı buldu.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:40
GENÇLER YOZGAT’I TANIDI

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından, gençlere farklı değerleri kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan eğitim gören 6. 7. 8. 9 sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 4 günlük gezi programı kapsamında Sivas’tan gelen gençler Yozgat’ın tarihi turistlik bölgelerini gezip, tanıma imkanı buldu. Gezi programına, Okul Müdürlerinin belirlediği başarılı ve dezavantajlı öğrenciler katıldı. Sivas’tan Yozgat’a 8 öğretmen ile birlikte gelen 20 öğrenci, Yozgat’ın tarihi ve doğa güzelliklerini gezdi, farkındalık etkinliklerine katıldı. Yozgat’a gelen öğrenciler, Çamlıkta kuş yemliği yaparak kuşlara yem bıraktılar, Şehitlik, Müze, Çapanoğlu Büyük Camii, Spor vadisi, Köy okulu ziyaret, Sarıkaya Roma hamamı ve Gençlik Merkezimizde kitap okuma etkinliği ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Öğrencilere kitap hediye edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat da öğrencileri makamında ağırlayıp, sohbet etti, hediyeler verdi. Paylaşma ve birlikte olmayı yaşayarak öğrenen gençler, önümüzdeki günlerde de gezilere devam edecek. Nevşehir’den Yozgat ve Sivas’a Yozgat’tan da Sivas’a öğrenci grupları gönderilecek. 

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GENÇLER YOZGAT’I TANIDI
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