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Yozgat
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Gençler Yozgat’ı keşfediyor

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından hazırlanan, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenem ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı projeye katılan gençler, ili karış karış dolaşıp, tarihi, turistik ve diğer özelliklerini keşfetmeye çalışıyor.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 00:59
Gençler Yozgat’ı keşfediyor

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Yozgat’ta faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından yürütülen ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje kapsamında, gönüllü gençler Yozgat’ı karış karış gezip, farklı yönlerini keşfetmeye çalışıyor. Daha önce Yozgat’ın Çekerek, Akdağmadeni ve Sarıkaya ilçelerinde çeşitli araştırmalar yapıp, tarihi, turistik alanları gezip, yöresel yiyecekler, geleneksel giysiler, eserler gibi konularda bilgiler toplayan gönüllü gençler, son olarak Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Aydıncık Kültür Evi’nde Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından yöreden çıkan yarı değerli taşların işlenip, takı, süs eşyası olarak yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Kooperatif Başkanı Nimet Türker’den bilgi alan gençler, ilçenin farklı alanlarını gezip, değerlendirmelerde bulundular. Guruplar oluşturup Aydıncık ilçesinin güçlü, zayıf, fırsatları ve tehdit edici yönlerini yazıya döküp, birbirleriyle tartışan gençler ilçedeki Kazankaya kanyonu ile daha birçok tarihi ve turistlik alanları gezip bilgi topladı. SORGED Başkanı Halil Uğuz, Yozgat’ın mevcut turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması için düzenledikleri çeşitli etkinlikler ve tanıtım faaliyetleri içerisinde yer alan ‘Keşf-i Yozgat’ başlıklı proje ile gençlerin, ilin tüm ilçelerini adım adım gezerek, keşiflerde bulunmaya devam ettiklerini bildirdi. Yozgat’ta mevcut kırsal turizm alanlarıyla alternatif bir turizm merkezi olmaya aday olduğuna vurgu yapan Uğuz, ekonomisi tarım, hayvancılık ve madenciliğe dayalı olan Yozgat’ın turizm sektöründe de gelişmesi kırsal kalkınmayı olumlu yönde etkileyeceğinin altını çizdi. Yozgat’ın kırsal turizm açısından gelişmesi için gerekli olan doğal, kültürel, tarihi değerlere sahip olmasına rağmen mevcut kırsal turizm potansiyelini istenilen şekilde değerlendiremediğine vurgu yapan Uğuz, proje kapsamında ilçeleri 18-30 yaş arası 30 gençlerin gezip, dokümanlar topladığını, tüm ilçelerin gezilmesinin ardından genel bir değerlendirme yaparak, çalışmaların ilgili kurumlara yazılı olarak sunulacağının da ifade etti. 

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Gençler Yozgat’ı Keşfediyor
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