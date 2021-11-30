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GENÇLER YOZGAT’I GEZDi

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu öğrencileri, ilin tarihi ve kültürel alanlarını gezerek, bilgiler aldılar. Etkinlik ve gezi gençlerin büyük ilgisini çekti.

30 Kasım 2021 Salı 00:03
GENÇLER YOZGAT’I GEZDi

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Marifet Okulu devam ediyor. İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezi’nde hafta sonu gerçekleştirilen Marifet Okulu’na katılan öğrencileri gezi programı düzenlendi. Öğrenciler Müze ve Çapanoğlu Büyük Cami’yi gezdi. Koordinatör Ümit Altıkulaç nezaretinde tarih ve kültür gezisine katılan öğrenciler oldukça hoş anlar yaşadılar. Müze ve Çapanoğlu Büyük Cami’yi ilk kez gezme fırsatı bulan öğrenciler, yetkililerden de bilgiler aldılar. Yozgat’ın tarihi ve kültürü ile ilgili bilgiler alan öğrenciler müzedeyi tarihi eserleri yakından incelediler. İlim Yayma Cemiyeti Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir gençliğin yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Nurdoğan, ahlâka ve âdâba uygun olmayan davranışların, içki, kumar ve uyuşturucu gibi toplumun duygu ve düşüncelerine büyük zararlar veren kötü alışkanlıkların zararlarından da uzak tutacak çalışmalar ve projeler ortaya koyduklarına değinerek, Marifet Okulu’nun bu projelerden önemli bir ayağını oluşturduklarına dikkat çekti. Marifet Okulu’na devam eden öğrencilere belirli aralıklarla gezi programları düzenleyeceklerini dile getiren Nurdoğan, müze ve cami ziyaretleriyle gezi programlarına başladıklarını kaydetti. Marifet Okulu ile Kur’an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Olay-Yorum dersleri uygulanırken, derslerle birlikte el becerileri, sanat etkinlikleri, tarih-kültür ve meslek gezilerinin düzenlendiğini belirten Nurdoğan, “İlk gezi programı, tarih ve kültür teması ile geçekleştirildi. Gerçekleştirilen gezi programında cami, tarihi yerler gezildi” dedi.

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