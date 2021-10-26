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Gençler Yozgat’ı gezdi

Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Yozgat Bozok Üniversitesine eğitim almak için gelen gençlere Yozgat’ı tanıtmak için gezi düzenledi.

26 Ekim 2021 Salı 00:38
Gençler Yozgat’ı gezdi

 Sorgun’da faaliyetlerini sürdüren SORGED tarafından hazırlanan projeyle üniversiteye başlayan gençler, Yozgat Çamlık Milli Parkını, Tarihi Konakları, Camileri ve Yozgat Müzesini gezip araştırma ve incelemelerde bulundular. Spor Vadisi’ni de gezen gençler ardından Yozgat Gençlik Merkezinin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Üniversiteye başlamanın pek çok gencin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden SORGED Başkanı Halil Uğuz,  üniversiteye başlama beraberinde yeni arkadaşları, eskisine göre daha esnek bir zaman planını, öğrenecek ve keşfedilecek bir sürü yeniliği, çoğu zaman yeni bir şehirde bir yaşam kurmayı da beraberinde getirdiğini ifade etti. Uğuz,  üniversitede geçen yılların aynı zamanda kimlik gelişiminin gerçekleştiği önemli yılların olduğunu belirterek, ‘’Bu yıllarda gençler kendilerini keşfediyor, yeteneklerini geliştiriyor, iş hayatına atılıyor, sosyal yaşamlarını yapılandırıyor ve yetişkinlik hayatına hazırlık yapıyor’’ dedi. Uğuz, üniversite yıllarında kazanacağı mesleki becerilerin,  mezuniyetinin ardında iş bulma ve başarılı bir kariyer yolculuğunda gençlerin en büyük destekçi olmaya ve onlar için eğitimler, kurslar, etkinlikler düzenlemeye ve ücretsiz Avrupa fırsatları ile buluşturarak yurt dışına göndermeye devam edeceklerini ifade etti. •Sümeyye İlhan•

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