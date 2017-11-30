Gençler yorgancılığı öğrendi

Yozgat’ta 40 yıldır yorgancılık yapan Özenç çifti, eleman yetersizliği ve sentetik ürünlerden yapılan yorganların ucuz olması nedeniyle yorgancılık mesleğinin giderek yok olduğunu söyledi. Özgenç çifti, evlenme çağına gelen genç kızların çeyiz sandıklarını süsleyen el yapımı yorgan ve yastıkların yerini artık sentetik malzemelerden, makineler tarafından üretilen ürünlerin aldığını hatırlattı. Özgenç çifti, bu durumun yorgan ustalarını zor duruma düşürdüğünü anlattı. 40 yıl önce çırak olarak mesleğe başlayan Hanifi Özenç, mesleğin kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi. Herkesin fabrikalarda üretilen sentetik yorganlardan almayı tercih ettiklerini dile getiren Hanifi Özenç, 1975’den buna yana yorgancılık mesleğini yaptığını aktardı. Özenç, ‘Genç kızlarımız evlenmeden önce çeyiz için aldıkları yorgan ve yastıkları elimizle dikiyorduk. İşlerimiz çok güzeldi. Düğün mevsimi geldiği zaman iş yerimiz dolup taşardı. Şimdi çırak bile bulamaz olduk. İnsanın ömrünün yarısı yatakta geçiyor. Yatak insan sağlığı ve rahatlığı için çok önemli. Biz elimizle organik yatak yorgan yapıyoruz. Bu mesleğin ayakta durması için aileler çocuklarına suni yatak yorgan yerine doğal pamuktan üretilen yorgan ve yastık almaları yönünde öncülük etmelidirler. Zaten fiyatlar da çok pahalı değil. Halkımız doğal ürüne dönmezse bu meslekte artık yok olmaya mahkum kalacaktır’ diye konuştu.