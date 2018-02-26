Gençler yazdı, oynadı, yarıştı

Gençlik gruplarının hazırladıkları tiyatro oyunları sahnelendi. Kendi yazdıkları oyunları sahneleyen gençler, performanslarıyla usta oyuncuları aratmadı. Yarışmada Sorgun Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri Ali Ersever yönetiminde hazırladıkları 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Tank Paletlerine Çomak Sokmak’ adlı oyun birinci seçildi.
26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
34 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol