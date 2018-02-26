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Gençler yazdı, oynadı, yarıştı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler arası tiyatro yarışması’ ilgi gördü.

Gençler yazdı, oynadı, yarıştı

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ‘Gençler arası tiyatro yarışması’ ilgi gördü.

26 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Gençler yazdı, oynadı, yarıştı

Gençlik gruplarının hazırladıkları tiyatro oyunları sahnelendi. Kendi yazdıkları oyunları sahneleyen gençler, performanslarıyla usta oyuncuları aratmadı. Yarışmada Sorgun Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin öğretmenleri Ali Ersever yönetiminde hazırladıkları 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ‘Tank Paletlerine Çomak Sokmak’ adlı oyun birinci seçildi. 

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